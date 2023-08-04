Storytel hakkında ‘rekabet’ soruşturması

Rekabet Kurulu, sesli kitap uygulaması Storytel hakkında ‘rekabet kurallarını ihlal ettiği’ iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Storytel

Rekabet Kurumu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ’nin yayınevi ve eser sahipleriyle yaptığı uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engelleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırmasını karara bağladı.

AA’nın haberine göre ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulun açıklamasında, soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacağının altı çizildi.