Stormzy yeni albümünü yayımladı: Yargılarınızdan arınarak dinleyin



Britanyalı rap sanatçısı Stormzy, rap müziğinin geleneksel kalıplarını kırma iddiasını taşıyan ‘This Is What I Mean’i yayımladı.

BRIT ve Ivor Novello ödüllü Stormzy, albümünün en duygusal şarkılarından ‘Please’de babasını affetmekten bahsederken, bir diğer dikkat çeken şarkısı ‘I Got My Smile Back’de paranoya, depresyon ve kendinden şüphe duymaktan bahsediyor.

Stormzy’nin üçüncü albümü, rap sanatçılarının geleneksel kalıplarını kırarak rap müziğinde yeni potansiyel anlatımları ortaya koyuyor.

‘Yargılarınızdan arınarak dinleyin’

Dinleyicilerine ‘bu albümü boş bir zamanınızda dinleyin’ diyerek tavsiyede bulunan Stormzy şöyle söylüyor:

“Hiçbir dikkat dağınıklığı olmadan albüme odaklanın. Yargılarınızdan arınarak dinleyin ve eğer beğenmezseniz emin olun ki eleştiriye sonuna kadar açığım ve sadece dinlediğiniz için minnettar olacağım. Umuyorum ki albümüm sizde bir şeyler canlandırır ve hayal gücünüzü uyandırır. Umarım bir yerlerde birileri bunları hisseder.”