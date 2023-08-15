Steve Buscemi başrolde: Tolga Karaçelik’in yeni filminin çekimleri bitti

Yönetmen Tolga Karaçelik’in başrollerini Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun paylaştığı yeni filmi ‘The Shallow Tale’in çekimleri bitti.

‘Gişe Memuru’, ‘Sarmaşık’ ve ‘Kelebekler’ filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerden ödül kazanan Karaçelik dördüncü ve ilk İngilizce filmini New York’ta çekti.

Başrollerini ABD’li yıldızlar Steve Buscemi, Britt Lower ve John Magaro’nun paylaştığı kara komedi türündeki filmin çekimleri 22 gün sürdü.

Filmin, uluslararası festivallerde açılış yaptıktan sonra 2024’ün bahar aylarında vizyona girmesi bekleniyor.

Türkçeye ‘Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikâyesi’ ismiyle çevrilen film, bir boşanmanın ortasında bocalayan yazarla ona gündüzleri evliliği, geceleriyse yeni kitabında kaleme aldığı cinayetler için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin arkadaşlığını konu alıyor.