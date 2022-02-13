Steinmeier bir dönem daha Almanya cumhurbaşkanı

Almanya’da, ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alan Frank-Walter Steinmeier (66) yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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Ülkede seçim sonucunu federal vekiller ile eyaletlerin yolladığı delegeler belirliyor.

Cumhurbaşkanını seçmek için Federal Meclis’in (Bundestag) 736 milletvekilinin yanı sıra eyaletlerin belirlediği aynı sayıda delegeden oluşan Federasyon Konsey, Federal Meclis binasının yanındaki Paul-Löbe binasında toplandı.

Devletin en üst düzey temsilcisi, başka bir deyişle ‘1 Numarası’ olarak yasada yer alan cumhurbaşkanı seçilmek için salt çoğunluğa ihtiyaç var.

Steinmeier, hükümette olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile ana muhalefeti oluşturan Hristiyan Birlik (CDU ve CSU) ittifakı tarafından destekleniyordu. Dolayısıyla seçimlerin favorisiydi.

SPD’nin 391, Yeşiller’in 233, FDP’nin 154, Hristiyan Birlik ittifakını oluşturan CDU ve CSU’nun da 445 delegesi bulunduğu dikkate alınırsa Steinmeier’in ikinci kez seçileceğine kesin gözle bakılıyordu.

1437 delegenin katıldığı ve 12 oyun geçersiz sayıldığı oylamada İslam ve göçmen karşıtı AfD’nin adayı Max Otte 140, Sol Parti adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler’in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı, 86 delege çekimser kaldı.

Oy kullananlar arasında eski Başbakan Angela Merkel, Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick, Bayern Münih’in futbolcusu Leon Goretzka, Kimya Nobel Ödülü alan Benjamin List ve Astronot Alexander Gerst gibi isimler yer aldı.

17. dönem cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden göreve gelen Steinmeier hukuk okudu ve cumhurbaşkanlığı öncesinde müsteşarlıktan dışişleri bakanlığına çok sayıda görevde bulundu.