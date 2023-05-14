Starbucks seçim yasağını tanımadı

Seçim yasakları kapsamında kapalı olması beklenen Starbucks’ın bazı şubelerinin açık olduğu görüldü. Kahve zinciri, çalışanlarının oy vermesi için ‘mesai düzenlemesi yapmadığı’ iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerler arasına kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle Starbucks’ı da almıştı.

YSK’nin kararı

Starbucks çalışanları sosyal medya üzerinden ulaştırdıkları mesajda, kahve zincirinin açık olduğunu ve mesai saatleri ayarlanmadığı için oy kullanamayacaklarını duyurdu.

Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Starbucks’un çalışanların haklarını gasp ettiğini belirterek karara tepki gösterdi:

“Starbucks, şubelerinde mesai saatlerini ayarlamadığı için çoğu çalışan arkadaşımız oyunu kullanmaya gidemiyor. Starbucks, dostlarımızın haklarını açıkça gasp ediyor. Suç işleyen Starbucks, oy kullanacak arkadaşlarımıza derhal izin vermeli.”

Starbucks, şubelerinde mesai saatlerini ayarlamadığı için çoğu çalışan arkadaşımız oyunu kullanmaya gidemiyor. @StarbucksTR, dostlarımızın haklarını açıkça gasbediyor. Suç işleyen Starbucks, oy kullanacak arkadaşlarımıza derhal izin vermeli. pic.twitter.com/QRFEjVmGih — Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması (@kafebardayanism) May 14, 2023

Starbucks Türkiye, Twitter üzerinden yaptığı ‘mesai saati düzenlemesi yapmadığı’ iddiasını yalanladı:

“Çalışanlarımızın mesai saatlerinin oy kullanmalarına engel oluşturacak şekilde planlandığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mağazalarımızın operasyon saatleri çalışanlarımızın oy kullanması uygun şekilde ayarlanmıştır.”