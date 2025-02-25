Starbucks menüsünü sadeleştiriyor: 13 ürün çıkarılacak

ABD’li kahve zinciri Starbucks, ‘daha az popüler’ 13 içeceğini menüsünden çıkarıyor.
Starbucks’ın CEO’su, iki gün önce şirketteki karmaşıklığı azaltmak için 1000’den fazla kurumsal çalışanın işten çıkarılacağını duyurmuştu.
Associated Press‘in (AP) haberine göre şirket menüde de değişikliğe gitti. Frappuccino içecekleriyle White Hot Chocolate dahil 13 içecek artık satılmayacak. Menüdeki değişiklik 4 Mart’tan itibaren geçerli olacak.
Şirketin açıklamasında bu ürünlerin çok satmadığı, yapımının karmaşık olduğu veya menüdeki diğer içeceklere benzediği söylendi.
Değişikliğin müşterilerin bekleme süresini azaltması ve menüye ‘yenilik getirmesi’ bekleniyor.
Menüden çıkarılacak içecekler şöyle:
- Iced Matcha Lemonade
- Espresso Frappuccino
- Caffè Vanilla Frappuccino
- Java Chip Frappuccino
- White Chocolate Mocha Frappuccino
- Chai Crème Frappuccino
- Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino
- Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino
- Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino
- White Chocolate Crème Frappuccino
- White Hot Chocolate
- Royal English Breakfast Latte
- Honey Almondmilk Flat White