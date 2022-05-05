Stanford’dan 70 yıl sonra bir ilk: Sürdürülebilirlik için fakülte açtı

1,1 milyar dolar bağışıyla hayata geçen Stanford Sürdürülebilirlik, üniversitenin 70 yıl sonra açtığı ilk fakülte oldu.

Sürdürülebilirlik Fakültesi Ann and John Doerr çiftinin 1,1 milyar dolar bağışıyla kuruldu. Fotoğraf: Edward Caldwell

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, dünyanın en iyileri arasında sayılan Stanford Üniversitesi’nde açılan fakülte, John Doerr ve karısı Ann Doerr çiftinin yaptığı 1,1 milyar dolarlık (16 milyar 350 milyon lira) bağışla kuruldu.

Tam adı Stanford Doerr School of Sustainability olan fakülteye sağlanan fon, bir seferde üniversiteye yapılan en fazla bağış olma özelliğini taşıyor.

Stanford dünyanın en iyi üniversitelerinden biri

Okul, iklim krizi ve sürdürülebilirlik sorununa hızla çözüm bulmayı hedefliyor.

Amazon’un erken yatırımcılarından risk sermayedarı John Doerr ve karısı Ann Doerr konuyla ilgili, “Stanford insanlığın en büyük sorunlarına çözüm bulmak için hep esaslı adımlar atmıştır” diyor.

Fakültenin toplam bütçesi çiftin yaptığı bağıştan da fazla: 1,6 milyar dolar. 500 milyon dolarlık miktar diğer aile ve şahısların bağışlarından oluşuyor.