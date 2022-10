Sri Lankalı Shehan Karunatilaka doğaüstü hiciv romanıyla Booker Ödülü’nü kazandı

Shehan Karunatilaka’nın Sri Lanka iç savaşında geçen doğaüstü hiciv romanı Maali Almeida’nın Yedi Ayı, 2022 Booker Ödülü’nü kazandı.

Fotoğraf: David Parry

Sri Lankalı yazarın romanı, ölü olarak uyanan ve arkadaşlarından fotoğraflarını bulmalarını ve savaşın acımasızlığını ortaya çıkarmalarını isteyen birinin hikayesini anlatıyor. Konsort Kraliçe Camilla’nın ödülü takdim ettiği yazar, ödülün ‘bir onur ve ayrıcalık’ olduğunu söyledi.

Karunatilaka’nın ikinci romanı, Maali Almeida’nın Yedi Ayı, 2011’de yayınlanan Chinaman adlı ilk romanından on yıl sonrasını işliyor. Roman, 1990’da ölü olarak uyanan bir fotoğrafçının hikayesini anlatıyor. Onu kimin öldürdüğü hakkında hiçbir fikri olmayan Maali’nin en çok sevdiği insanlarla iletişim kurmak ve onları Sri Lanka’yı sarsacak iç savaş vahşetlerinin gizli bir önbelleğine götürmek için yedi ayı var.

Kısa listede yarışan diğer kitaplar NoViolet Bulawayo’dan Glory, Percival Everett’ten The Trees, Alan Garner’dan Treacle Walker, Claire Keegan’dan Small Things Like Bunlar ve Oh William! Elizabeth Strout’un fotoğrafı.

Ödül jürisinin başkanı Neil MacGregor. Fotoğraf: David Parry

Britanya’da İngilizce olarak yayımlanan tek bir kurgu eseri için 50 bin sterlinlik (1 milyon TL) ödül verilirken, kısa listedeki diğer beş yazarın her birine 2 bin 500 sterlin (52 bin TL) verildi.

Yazar, ‘2009’da Sri Lanka iç savaşından sonra, kaç sivilin öldüğü ve bunun kimin hatası olduğu konusunda şiddetli bir tartışma yaşanırken, ölülerin bakış açısını sunabileceği bir hayalet hikayesi yazmaya karar verdiğini’ söyledi.

Baş juri Neil MacGregor, romanın ‘kapsamını, becerisini, cüretini ve neşesini’ övdü ve romanı ‘okuru yaşam ve ölüm arasında bir rollercoaster yolculuğuna çıkaran bir afterlife noir‘ (yaşam sonrası kara edebiyat) olarak nitelendirdi.

Karunatilaka ödülünü alırken “Umarım çok uzak olmayan bir gelecekte Sri Lanka, bu yolsuzluk, ırkçılık ve yandaşcılık fikirlerinin hiçbir zaman işe yaramadığını ve asla işe yaramayacağını anlar” dedi.

Kendimi sansürledim

Karunatilaka, yazar Salman Rüşdi’nin bazı Müslümanların küfür olarak gördüğü Şeytan Ayetleri adlı romanı için yıllarca ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalmasından sonra Ağustos ayında bıçaklanmasının ardından, birkaç kısa öyküyü ‘otosansürlediğini’ de sözlerine ekledi.

Dua Lipa da gecenin konuğuydu

Pop şarkıcısı Dua Lipa’nın da konuk olduğu gecede Dua Lipa, okuma tutkusu hakkında yaptığı konuşmada bunu ‘dünyanın en büyük zevklerinden biri’ olarak nitelendirdi.

2020’nin Britanya’da en çok çalınan sanatçısı olan ve sosyal medyada beğendiği kitapları öneren şarkıcı-söz yazarı, kısa listeye kalan altı kitabın tamamını okuduğunu ve ‘kesinlikle beğendiğini’ söyledi.

BBC, Booker Ödülü Vakfı’nın yöneticisi Gaby Wood’a, Dua Lipa’yla genç izleyicilere hitap etmeye çalışıp çalışmadıklarını sordu. Wood, “Bizim algımız, Booker Ödülü’nün yaşayan bir şey ve insanlar için olduğunu anlatmak” yanıtının verdi.