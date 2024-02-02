Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı. Böylece daha önce aylık 39,99 lira olan ‘Premium Bireysel’ abonelik paketi 59,99 liraya yükseldi.

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Müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify abonelik ücretlerine zam yaptı. Şirketin açıklamasına göre daha önce aylık 39,99 lira olan ‘Premium Bireysel’ abonelik paketi artık 59,99 lira.

54,99 lira olan aylık ‘Premium Duo’ paketi 79,99 liraya, daha önce 64,99 lira olan aylık ‘Premium Aile’ paketiyse 99,99 liraya yükseldi. Öğrenci paketiyse 21,99 liradan 32,99 liraya çıkarıldı.