Sporcuların podyumda ‘bayrak örtme’ çabaları sosyal medyanın gündeminde

Antalya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nın ödül töreninde Kazakistanlı sporcularla milli sporcu Derya Ceren Çağlayan arasındaki ‘bayrak örtme’ çabaları gündem oldu.

Fotoğraf: YouTube

Şampiyonada 21 yaş altı klasmanda mücadele eden Çağlayan, dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada ikinci ve üçüncü olup madalyalarını almak için platforma çıkan Kazakistanlı sporcular, kendi ülkelerinin bayrağını açtı.

Ardından platforma çıkan Çağlayan, Türk bayrağını açarak Kazakistan bayrağını örttü. Daha sonra Kazakistanlı sporcular da aynı hamleyi yaptı. Bu hamleler birkaç kez tekrarlandı.

Söz konusu ilginç görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Kazakistan teknik direktörü özür diledi

Kazakistan takımının teknik direktörü Marat Asainov: “Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz” dedi.