Spor tarihinin en pahalı hatıra eşyası açık artırmayla satıldı

ABD’nin başarılı beyzbolcularından Mickey Mantle’ın (1931-1995) kartı açık artırmada rekor fiyata, 12,6 milyon dolara (229,13 milyon lira) satıldı. Spor tarihinin açık artırmada satılan en pahalı hatıra eşyası olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: Heritage Auctions / Reuters

Daha önce rekor, Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın, 1986 Dünya Kupası’nda, ‘Tanrı’nın eli’yle gol atarken giydiği formaya aitti. Forma, mayıs ayında Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen müzayedede 7,1 milyon sterline satılmıştı.

Açık artırmayı düzenleyen Heritage Auctions’ın yöneticilerinden Chris Ivy, ”Yüksek rakama satılacağını tahmin ediyorduk ama bu kadarını biz de tahmin etmiyorduk. 10 yıl önce bu rakamları hayal edemezdik” dedi.

Kariyeri boyunca (1951-1968) New York Yankees’in oyuncusu olan Mantle’ın rekor kıran beyzbol kartı 1952 yılında Topps adlı şirket tarafından piyasaya sürülmüştü.

70 yıllık kartın mükemmel durumda olduğu belirtildi.

Eski sahibi Anthony Giordano, kartı 1991’de 50 bin dolara satın almıştı.