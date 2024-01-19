SPK’dan Kızılbük’le ilgili işlemlere 195,5 milyon lira ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kızılbük GYO’yla ilgili işlemler nedeniyle 195,5 milyon lira idari para cezası verdi.

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SPK , 21’i gerçek biri tüzel olmak üzere toplam 22 kişiye toplanda 195 milyon 659 bin 151 lira idari para cezası uyguladı.

Para cezaları şöyle:

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KZBGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 19 kişiye 195 milyon 449 bin 802 lira

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ’nin ilk halka arzdan elde ettiği gelirin kullanım yerlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda iki gerçek bir tüzel kişiye 209 bin 349 lira

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik yurt dışından kaldıraçlı işlem yapıldığı belirlenen 58 web sitesine erişim engeli için gerekli hukuki işlemi başlatıldı.

Altı şirkete onay

Kurul, Loras Holding AŞ’nin 384 milyon liralık, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’nin 41 milyon 500 bin liralık ve Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi AŞ’nin 34 milyon 712 bin 500 liralık bedelli sermaye artırım, Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 132 milyon liralık, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi AŞ’nin 65 milyon liralık ve PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi AŞ’nin 73 milyon 350 bin liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

Meksa Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 600 milyon lira, Lider Faktoring AŞ’nin 200 milyon lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ’nin 850 milyon lira, Quick Finansman AŞ’nin 880 milyon lira, Burgan Bank AŞ’nin 3 milyar lira, Şekerbank TAŞ’ın 600 milyon dolar borçlanma aracı tahsisi başvurusu onaylandı.

Öte yandan, Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ, Vakıf Varlık Kiralama AŞ, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu’nun kira sertifikası ihraçlarına da onay verdi