SPK’dan iki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin halka arzını onayladı.

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SPK, 12 Ekim tarihli bültenini yayınladı.

Buna göre kurul TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin pay başına 130 liradan ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin pay başına 15 lira 78 kuruştan halka arzını onayladı.

Geçtiğimiz hafta da MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzı SPK tarafından onaylanmıştı.