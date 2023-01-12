SPK’dan borsa için ‘ters repo’ hamlesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olunan ters repo sözleşmelerinin portföylere dahil edilmemesi ve ilgili fonların taraf olacağı pozisyonların kapatılması için son sürenin 28 Nisan 2023 tarihine uzatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bloomberg HT tarafından görülen 11 Ocak tarihli yazıya göre, SPK yapılan değerlendirme sonucu söz konusu fonların taraf olduğu/olacağı pozisyonların kapatılması için verilen sürenin 28 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

SPK, 27-28 Aralık tarihinde yayımladığı iki yazı ile para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası ve kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı’nda taraf olduğu ters repo sözleşmelerinin portföylere tekrar dahil edilmemesi gerektiği bildirmişti. SPK, söz konusu mevcut pozisyonların 30 Ocak 2023 tarihine kadar kapatılmasını kararını ilgili taraflara iletmişti.

Ekonomistler, geç gelen bu kararın borsada oynaklığı azaltacağı görüşünde.

Borsa’daki oynaklığı azaltmak için getirilen Yukarı Adım Kuralı’ndan sonra SPK'dan bir önemli adım daha geldi.

Daha önce fonların ters repo sözleşmelerinin vade bitiminde tekrar portföylere dahil edilmemesi ve bu pozisyonların son kapatılma süresi 30 Ocak iken 28 Nisana uzatıldı — Güzem Yılmaz Ertem (@guzemyilmaz) January 11, 2023

Size iyi haber🤞



Para piyasası fonlarına ters repo imkanı kısıtlanmış ve 30 Ocaka son tarih verilmişti. Bu kararla beraber fonlar pozisyon kapatıyorlardı

Bu kısıtlama Nisan sonuna uzatıldı

Pozisyon kapatma (hisse satma) mecburiyeti SEÇİM SONRASINA kaldı



Yarın yeşillenir miyiz:) pic.twitter.com/U0MS2GumgE — İris Cibre (@iriscibre) January 11, 2023