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Yaramazlara biraz batar!

SPK'dan Beşiktaş'ın sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş dahil altı şirketin sermaye artırımını onayladı

Fotoğraf: AA

SPK’nın haftalık bültenine göre onaylanan sermaye artırımı başvuruları şöyle:


Bedelli sermaye artırımı

  • Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ: 4,8 milyar lira
  • Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ: 1 milyar 76,6 milyon lira
  • Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ: 565 milyon lira

Bedelsiz sermaye artırımı

  • Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ: 336 milyon lira
  • Özsu Balık Üretim AŞ: 60 milyon lira
  • Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ: 75 milyon lira

Borçlanma aracı ihraç başvurusu

SPK, şu şirketlerinse borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı:

  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ: 700 milyon lira
  • Başer Finans Faktoring AŞ: 50 milyon lira
  • Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ: 2 milyar lira
  • Koç Finansman AŞ’nin 2 milyar 50 milyon lira
  • Yapı ve Kredi Bankası AŞ: 7 milyar dolar

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