SPK'dan Beşiktaş'ın sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş dahil altı şirketin sermaye artırımını onayladı
SPK’nın haftalık bültenine göre onaylanan sermaye artırımı başvuruları şöyle:
Bedelli sermaye artırımı
- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ: 4,8 milyar lira
- Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ: 1 milyar 76,6 milyon lira
- Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ: 565 milyon lira
Bedelsiz sermaye artırımı
- Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AŞ: 336 milyon lira
- Özsu Balık Üretim AŞ: 60 milyon lira
- Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ: 75 milyon lira
Borçlanma aracı ihraç başvurusu
SPK, şu şirketlerinse borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı:
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ: 700 milyon lira
- Başer Finans Faktoring AŞ: 50 milyon lira
- Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ: 2 milyar lira
- Koç Finansman AŞ’nin 2 milyar 50 milyon lira
- Yapı ve Kredi Bankası AŞ: 7 milyar dolar