SPK’dan 21 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 21 kişiye altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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SPK’nın 5 Haziran tarihli bülteninde yer alan bilgiye göre, Avrupa Yatırım Holding A.Ş.’nin pay piyasasındaki işlemlerinde ‘6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair’ makul şüphe bulunması nedeniyle 21 kişi hakkında altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

İşlem yasağı uygulanan kişiler şöyle:

SPK, söz konusu kanun maddesini şu sözlerle açıklıyor:

*6362 sayılı SPK kanununun 107’nci maddesinde, işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun maddi unsuru ‘sermaye piyasası araçlarının alım ve satımını yapmak, emir vermek, emir iptal etmek, emir değiştirmek veya hesap hareketleri gerçekleştirmek’ olarak belirtilmiştir.

*Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının sağlıklı biçimde oluşmasına engel olan herhangi bir alım ve/veya satım işlemi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, verilen emirlerin iptali, değiştirilmesi veya hesap hareketleri gerçekleştirilmesi piyasa kuralları içerisinde ‘yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırıcı’ olarak nitelendirilebilir.