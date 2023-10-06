SPK sinyali vermişti: ‘Yatırım tavsiyesi’ne para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine al, tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetindeki payları sattığını gerekçe göstererek Halil İbrahim Babadağı’na 3 milyon 892 bin 770 lira idari para cezası verdi.

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SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hisse senedi yatırımcılarına yönelik sosyal medya mecralarından yapılan yönlendirmeleri takip ettiklerini belirterek, hem yatırım tavsiyesi veren hem de eğitim adı altında hisse öneren hesaplara tedbir uygulanacağını söylemişti. Gönül, son aşamada uygulanabilecek tedbirin kapatma olduğunu kaydetmişti.

İlk ceza geldi

Gönül’ün dünkü mesajından sonra ilk ceza uygulandı. Hürriyet’in haberine göre SPK, sosyal medya üzerinden al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC), Martı Otel İşletmeleri AŞ (MARTI), Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN), Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ALGYO), Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX), Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKM), Galata Wind Enerji AŞ (GWIND), Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ (KARSN) ve Aksa Enerji Üretim AŞ (AKSEN) paylarını satmasını gerekçe göstererek Halil İbrahim Babadağı’na 3 milyon 892 bin 770 lira idari para cezası verdi.