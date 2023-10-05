SPK başkanı duyurdu: Yatırım tavsiyesi hesaplarına tedbir geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, hisse senedi yatırımcılarına yönelik sosyal medya mecralarından yapılan yönlendirmeleri takip ettiklerini belirterek, hem yatırım tavsiyesi veren hem de eğitim adı altında hisse öneren hesaplara tedbir uygulanacağını söyledi. Gönül, son aşamada uygulanabilecek tedbirin kapatma olduğunu vurguladı.

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Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Gönül, hisse pazarlığı tespit ettiklerini söyledi.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın aktardığına göre Gönül, şunları dedi:

*Yapılan gözetim ve denetim faaliyetlerimiz neticesinde, sosyal medya mecraları, oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden hisse pazarlandığını biz de tespit ediyoruz. 2023 yılında piyasa bozucu eylemlere yönelik incelemelerimiz neticesinde 66 gerçek ve 10 tüzel kişiye, toplamda 171 milyon lira idari para cezası verdik.

*Ayrıca piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında da 9 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 147 gerçek kişi hakkında ise geçici işlem yasağı tedbiri uygulanmıştır. Piyasayı bozmaya yönelik eylemlerin önüne geçilmesi ve cezai işlemlerin uygulanması için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.

‘Al tavsiyesi verip eş zamanlı satıyorlar’

*Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin ‘al’ yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin, sahip olduğu hisseleri yüksek fiyattan satarak menfaat elde ettiği, böylelikle yatırımcıları zarara uğrattığını da gördük.

*O nedenle sosyal medyada bu ve benzeri paylaşım yapanlara güvenmeyin, itibar etmeyin, onları dikkate almayın. Eğer borsayı bilmiyorsanız, profesyonel kurumlara danışın, onlar sizi yönlendirsin. Kısa vadede işlem yapıyorsanız da kredi çekip borsaya kesinlikle girmeyin.