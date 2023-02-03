SPK bir halka arz için daha onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi’nin pay başına 11 liradan ilk halka arz edilmesine onay verdi.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı olan borsa, 2023’e dalgalı bir seyirde başladı. Borsadaki keskin düşüşlere rağmen halka arz edilen bazı şirket hisseleri sürekli tavan yaptı. Ancak hafta başından itibaren bu hisselerde de dalgalanmalar görüldü.

Tavanlar sonrası SPK’nın gözünü bu hisselere diktiği bildirilmişti. Buna rağmen halka arz fırtınası dinmiyor.

Dünkü kararla SPK, Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi’nin pay başına 11 liradan ilk halka arzını onayladı.

Şirket, halk arz sonrası yüzde 35’lik halka açıklık oranına sahip olacak.