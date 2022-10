Spielberg’ün yeni filmi Fabelmans gelecek ay gösterimde: Yönetmenin 33 filminin ‘kötüden iyiye’ sıralaması

Ünlü yönetmen Steven Spielberg’in otobiyografik unsurlar taşıyan yeni filmi ‘Fabelmans‘ önümüdeki ay gösterime giriyor. Bu vesileyle, yönetmenin kariyeri boyunca çektiği 33 filmi hatırlıyor, The Guardian gazetesinin ‘kötüden iyiye’ sıralamasına göz atıyoruz.

(Sol üstten saat yönünde) E.T, Fabelmans, Sıkıysa Yakala, Schindler’in Listesi

ABD’li Steven Spielberg sinemanın en üretken yönetmenlerinden biri. İkinci Dünya Savaşı sonrası Arizona’da büyüyen Sammy Fabelman adında genç bir adamın hikayesini anlattığı yarı otobiyografik filmi Fabelmans, önümüzdeki 23 Kasım’da gösterime girecek.

Britanya’nın prestijli gazetesi The Guardian bu vesileyle yönetmenin bugüne kadar çektiği filmleri en kötüden en iyiye sıraladı.

33. Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (2008)

Indiana Jones serisinin bu dördüncü filmi absürd karmaşalarla dolu: Mayalar, kung-fu suikastçıları, uzaylılar, dev karıncalar ve Spielberg’in en çok alay edilen sahnesinden biri olarak, ‘kahramanın atom patlamasından bir buzdolabının içine girerek korunması!’

32. Kanca (1991)

Bir Peter Pan devam filmi olan Kanca, müzikal olarak başladı, ancak yönetmenin fikirden vazgeçip bütün şarkıları filmden çıkarmaya karar vermesinin ardından Robin Williams ve Julia Roberts’a rağmen listeye en kötü ikinci film olarak girmekten kurtulamadı.

31. Savaş Atı (2011)

Britanya kırsalı ve Avrupa’da geçen film, I. Dünya Savaşı sırasında Jeremy Irvine’ın canlandırdığı Albert’ın ve onun çok sevdiği atı Joey’in öyküsünü anlatıyor.

Yönetmenin yeni filmi Fabelmans kendi hayatından izler taşıyor

30. Daima (1989)

Spielberg’ün en sevdiği iki filmden (A Guy Named Joe ve Two for the Road) esinlenerek çektiği film. Bir pilot (Richard Dreyfuss) öldükten sonra sevgilisine (Holly Hunter) öbür dünyadan rehberlik yapıyor.

29. Ready Player One (2018)

Yıllar öncesinde annesi ve babasını kaybeden genç sanal gerçeklik oyunu ile kendine yeni bir hayat kurmuştur.

28. BFG (2016)

Britanyalı yazar Roald Dahl’ın hikayesinden uyarlanan film Sophie adlı kızın bir devle arkadaşlığını anlatıyor.

27. Terminal (2004)

Doğu Avrupalı bir caz tutkununun (Tom Hanks) hayatına JFK havaalanında devam etmek zorunda kalışını anlatan filmde Catherine Zeta-Jones bir uçuş görevlisini canlandırıyor.

26. Kayıp Dünya: Jurassic Park (1997)

Jurassic Park’ın deva filmiyle ilgili Spielberg, çekmeden önce ‘yapmasam daha iyi olur’ demişti.

25. Mor Yıllar (1985)

Alice Walker’ın 20’nci yüzyılın başlarında Gürcistan’daki genç bir Afrikalı-Amerikalı kadının mücadelelerini konu alan romanın uyarlamasında Whoopi Goldberg ve Oprah Winfrey oynamıştı. Film ‘samimiyetsiz‘ olarak nitelenmişti.

24. Amistad (1997)

19’uncu yüzyıldaki kölelik dramını anlatan filmde Anthony Hopkins, eski başkan John Quincy Adams’ı oynamıştı. Film, ‘beyaz bir bakış açısıyla çekildiği için’ eleştirildi.

23. Münih (2005)

1972 Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuların öldürülmesinden sorumlu Filistinlileri yakalamak için Mossad’ın yürüttüğü operasyonu anlatan gerilim filmiydi.

22. TenTen’in Maceraları (2011)

Teknik olarak göz kamaştırsa da neticede bilgisayardan fazlaca yararlanması eleştirilmişti.

21. 1941 (1979)

Yönetmenin felaket, komedi ve savaş temalarını harmanladığı film, 1941 Aralık ayında Pearl Harbor’a yapılan Japon saldırısıyla sarsılan Amerikan toplumuna komedi gözlüğüyle bakıyor.

20. Güneş İmparatorluğu (1987)

JG Ballard’ın yarı otobiyografik romanından uyarlanan film, 11 yaşındaki Britanyalı bir çocuğun (Christian Bale) 1940’lar Şangay’ında ailesinden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor.

19. Indiana Jones: Son Macera (1989)

Harrison Ford’un başrolde olduğu filmde Sean Connery, Denholm Elliott, Julian Glover ve River Phoenix yan rollerde yer alıyor. Indiana Jones ve babasının, Kutsal Kase’yi Nazilerin eline geçmeden önce bulmak için yaşadığı maceralar anlatılıyor.

The Post

18. The Post (2017)

Başrollerini Tom Hanks ve Meryl Streep’in paylaştığı The Post, 1971’de Pentagon belgeleri etrafında dönen yasal süreci ve The Washington Post’un büyük gazete olma hikayesini anlatıyor.

17. Sugarland Ekspresi (1974)

Kocası kanun kaçağı olan ve evlat edinilmesini önlemek amacıyla kendi çocuğunu kaçıran, bu arada bir polisi rehin alarak kendini Teksas yollarında amansız bir kovalamacanın içinde bulan Lou Jean Poplin’in gerçek yaşam hikayesini anlatıyor.

16. Lincoln (2012)

Film, Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı olan ve kuzey eyaletlerinde 1861-1865 yılları arasında yaşanan iç savaşa öncülük eden Lincoln’un son dönemlerine ışık tutuyor.

15. Dünyalar Savaşı (2005)

Uzaylıların üç ayaklı dev savaş araçları ile uzaylılar gelip dünyayı ele geçirmesini ve kızını ve tüm ailesini korumaya çalışan Ray Ferrier’in hikayesini anlatıyor.

14. Batı Yakasının Hikayesi (2021)

1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.

13. Jurassic Park (1993)

Jaws’tan sonra Spielberg’ün en korkutucu filmi olarak anılan Jurassic Park yine de yönetmenin en iyi filmleri arasında gösterilmiyor.

12. Casuslar Köprüsü (2015)

Dramatik gerilim türündeki filmde Brooklyn’de bir sigorta avukatının kendisini bir anda Soğuk Savaşın ve bir rehine pazarlığının ortasında bulmasını konu alıyor.

11. Sıkıysa Yakala (2002)

Sıkıysa Yakala, bir ajan ile bir suçlunun arasındaki kedi-fare oyununu konu ediyor. Henüz yirmili yaşlarında, çocuk yaşta bir adam onlarca ülke gezerek, bazen pilot, bazen doktor, bazen savcı mesleklerine bürünerek FBI’ı peşinden koşturmaktadır.

10. Azınlık Raporu (2002)

Bilimkurgu yazarı Philip K Dick’ten uyarlanan film, konusuyla olduğu kadar zengin oyuncu (Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton) kadrosuyla da beğenilmişti. Dedektif John Anderton (Cruise), psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başındadır

9. Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)

Dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından yas tutarken kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesini ister. Amerikan Ordusu harekete geçer.

Schindler’in Listesi

8. Schindler’in Listesi (1993)

Gerçek bir hikayeye dayanan film, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor.

7. AI Yapay Zeka (2001)

Spielberg’in, Kubrick’in bitiremediği projesini tamamlamak üzere giriştiği filmin başrolünde Jude Law var. 11 yaşında, kendi halinde bir çocuk olan David’in diğerlerinin farklı olmasının bir nedeni vardır. Ancak tıpkı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu kolayca anlaşılmamaktadır. David, çocuğu olmayan ailelere, canlı ve ciddi bir oyuncak olarak verilen bir araçtan başka hiçbir şey değildir. Bunun farkına varmasıyla birlikte, gerçekliğine kavuşmak isteyecek ve bunun için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkacaktır.

6. Bela (1971)

David Mann, bir iş görüşmesi için arabasıyla Kaliforniya’yı boydan boya katetmekte olan bir iş adamıdır. Yolda solladığı bir tır şöförü ona karşı düşmanca tavırlar sergiler. Aralarındaki mücadele giderek bir ölüm-kalım savaşına dönüşür.

5. Kutsal Hzine Avcıları (1981)

Amerikan Hükümeti Ark of the Conenant’ı bulması için Arkeolog Dr. Indiana Jones’u görevlendirir. Ark’ta ünlü 10 Emir’in varolduğuna ve kutsal güçler olduğuna inanılmaktadır. Üstelik Hitler’in ajanları da Ark’ın peşindedirler. Jones, eski aşkı Marion’la birlikte Nepal’den Kahire’ye kadar tuzak ve tehlikeyle dolu bir maceraya atılır.

4. Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (1977)

1945’te esrarengiz bir şekilde kaybolmuş bir uçak aniden Mojave Çölü’nde ortaya çıkar. Bir yolcu uçağının pilotu tanımlanamaz parlak bir nesneyle karşılaşır.

3. Indiana Jones: Kamçılı Adam (1984)

Harrison Ford gençlik yıllarında çekilen, aslında bir ticari sinema örneği olmasına rağmen, birçok sinemasever için bugün kült statüsü muamelesi gören, kelimenin ansiklopedik anlamında bir “aksiyon filmi.

2. Jaws (1975)

Bir sahil kasabasına tehdit oluşturan beyaz köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini anlatıldığı kült filmde, küçük bir tatil beldesi olan Amity Adası’na dadanan beyaz bir köpekbalığı sebep olduğu ölümlere rağmen belediye başkanının turizmi önde tutan tavrı nedeniyle su yüzüne çıkarılmamasından doğan gerilimi anlatıyor.

1. E.T. (1982)

Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. Elliot, sadece E.T’yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir efor sarf edecektir.