Spice Girls tam kadro dönüyor

90’lı yılların popüler pop grubu Spice Girls, yıllar sonra tam kadro geri dönüyor. Victoria Beckham’ın henüz gizli tutulan bir projeyle gruba yeniden katılacağı belirtildi.

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Grup üyeleri Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwel ve Melanie Chisholm, 2019’da Britanya’da turneye çıksa da moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.

Daily Mail‘in aktardığına göre Melanie Brown, heyecan verici gelişmelerin olduğunu ve hayranlarının gerçekten sevineceğini söylerken ayrın vermedi ancak ‘beş kızın hepsinin’ 11 yıl sonra ilk kez profesyonel olarak bir araya geleceğinin sözünü verdi.

Brown, Beckham’ı nasıl ikna ettikleri sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Bu sadece zamanlamayla ilgili. Markasıyla ve eşi David Beckham’ın kariyerini desteklemekle gerçekten meşguldü ve dört çocuğu var, bu yüzden bu, doğru zamanı bulmakla ilgili ve biz bunu yapmayı başardık. Çok yakında bir açıklama olacak.”

Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kapanış töreninde ikonik bir performans için bir araya gelmişti.