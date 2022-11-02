Spermler karışmış: Oğlunun biyolojik babasıyla arkadaş oldu

ABD’de yaşayan bir adam, 12 yaşına gelen oğlunun biyolojik babası olmadığını öğrendi. Tüp bebek laboratuvarında spermler karışmıştı!

Donna ve Vanner Johnson, iki oğluyla. Fotoğraflar: Donna Johnson

Utah eyaletine yaşayan Donna ve Vanner Johnson, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu. Vanner III ve Tim.

2019’da Tim 12, Vanner III 16 yaşındayken ’23andMe’ adlı, genetik test yapan bir biyoteknoloji firmasına DNA örneği vermeyi kararlaştırdı. Amaçları genetik hastalık, soyağacı gibi konularda bilgilenmekti. Ancak hayatlarının şokunu yaşatacak bir bilgiye ulaştılar. Vanner Johnson Tim’in babası değildi!

Tek ebeveyni annesi görünüyordu

Donna Johnson, Tim’in tek ebeveyni olarak görünüyordu. Baba hanesinde, ”Bilinmiyor” yazıyordu. Kocasına durumu anlattığında, ”Ne demek babası bilinmiyor. Onun babası benim” oldu. İkisi de böyle bir şeyin olabileceğine inanmakta zorlandı.

2020’de aldıkları bu bilgi sonrasında meseleyi araştırınca gerçeği öğrendiler. Donna’nın yumurtalarıyla Vanner’ın spermlerinin bir araya getirildiğini sandıkları klinikte spermlerin karıştığını öğrenmeleri bir yıl aldı. Donna Johnson’ın yumurtaları klinikte, başka bir adamın spermiyle döllenmişti. Kliniğin kullandığı sperm Devin McNell’e aitti. Tanımadıkları bu kişi, karısı Kelly’yle kliniğe başvurmuş sperm ve yumurta örnekleri alınıp saklanmıştı.

‘Duygularımda değişiklik yok’

Johnson çifti önce Tim’in haberi olmasın diye düşünse de sonra durumu ona anlatmaya karar verdi. Kendileri gibi aniden ve alakasız kurum veya kişilerden öğrenmektense onlardan duyması daha iyi olurdu. Olup biteni açık açık anlattılar.

Vanner Johnson, Tim’e, ”Ben senin babanım. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Duygularımda hiçbir değişiklik yok” dedi. Tim de ona, ”Biyolojik babam başka biri olsa da benim babam hala sensin” diye karşılık verdi.

‘Ortak bir noktamız var’

Mart 2021’de Devin McNell, tanımadığı bir adamdan, Vanner Johnson’dan bir telefon aldı. Johnson ona kısaca kendini tanıttı, ortak bir noktaları olduğunu söyledi. Önce şaka sandı, gerçek olduğuna inanmadı. Karısı Kelly’ye de anlattı. McNelly çifti, Johnson’ın söylediklerinin doğru olduğunu anlayınca Johnson ailesiyle tanışmak istedi.

Birden bire bir oğlu daha olduğunu öğrenen McNell, onu tanımak, eşi Kelly’den olan üç kardeşiyle de tanıştırmak istiyordu.

Johnson çifti, McNell çiftinin tanışıp görüşme talebine olumlu yanıt verdi.

Johnson çifti, Devin McNell ve çocuklar.

McNell çifti de çocuklarına durumu anlattı. Tim gibi onlar da önce çok şaşırdı ancak kardeşlerini tanımak istedi.

Sık sık buluşuyorlar

İlk seferinde parkta buluşup oyunlar oynayan iki aile çok iyi anlaştı, dost oldu. Bu buluşmayı, yemekler, konserler ve daha nice etkinlik izledi. Çok özel bir ortak noktaları olan ‘iki baba’ yakın arkadaş oldu.

Laboratuvardaki bu tür karışıklıklar ortaya çıktığında bebekler genelde biyolojik ailelerine veriliyor. Ancak durum fark edildiğinde 12 yaşında olan Tim Johnson’ın hikayesinde böyle olmadı. O, kendisini büyüten babasıyla kaldı.

İki aile bir arada.

Johnson ailesi, bu yaz Colorado eyaletine taşınan McNells ailesini ziyarete gitti. Arayı açmadan tatillerde görüşmeyi planlıyorlar. Birbirleriyle FaceTime üzerinden ve başka platformlardan iletişim kuruyorlar. Donna ve Vanner Johnson sık sık Tim’in videolarını çekip McNell ailesine gönderiyor.

”Onların soyağacı değişti, bizim ailemize yeni bir üye eklendi. Bizimle ne kadar yakın olmak istediğini Tim’e bıraktık” diyen Kelly McNell hayatın kendilerine yaptığı ‘sürpriz’den memnun.

Durum Devin McNell için biraz daha zor. Karmaşık duygular içinde olduğunu anlatıyor: ”Neden hala böyle hatalar oluyor? Biz dostane bir şekilde çözdük. Yıllarca haberdar olmadığım bir çocuğum varmış. Ona mümkün olduğu kadar yakın olmaya çalışıyorum ve onu çok seviyorum. Ama ilk başta çok kolay olmadı.”