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Yaramazlara biraz batar!

SpaceX’in en güçlü roket sistemi Starship ilk deneme uçuşunda infilak etti

ABD’nin uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in en güçlü roket sistemi Starship, ilk uçuş denemesinde infilak etti.

Görsel: Youtube

Texas eyaletinde SpaceX’e ait fırlatma üssündeki uçuş denemesinde Starship yaklaşık dört dakika kadar yükseldikten sonra motorlarının ateş alması sonucu büyük bir gürültüyle patladı.


AA’nın haberine göre SpaceX ekibi, kazayı, ‘roketin güçlendirici parçadan hızlı plansız ayrışması’na bağladı.

SpaceX’in sahibi Elon Musk, attığı twitte, başarısızlıkla sonuçlanan uçuş denemesinden ‘çok şey öğrendiğini’ ve ‘birkaç ay içinde’ başka bir test lansmanına hazırlanacaklarını duyurdu.

Mars’a mürettebat göndermeyi amaçlayan şirket, Ay ve ötesine insan ve kargo gönderimi için başlıca roket olarak 33 motoru bulunan Starship’i kullanmayı planlıyor.

NASA, Artemis programı çerçevesinde, astronotları Ay yüzeyine göndermek için Starship roketinin farklı bir versiyonunu geliştirmesi için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı.

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