S&P, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B+’dan ‘B’ye düşürdü, kredi notu görünümünün ‘durağan’ olduğunu bildirdi.

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Kuruluşun açıklamasında, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

BloombergHT’nin aktardığına göre açıklamada gevşek para, maliye politikası düzenlemelerinin ve düşük net döviz rezerv seviyelerinin, finansal istikrar ve kamu maliyesi üzerindeki etkileriyle birlikte, Türk lirasının yenilenen oynaklığına ilişkin kırılganlığı beraberinde getirdiği kaydedildi.

S&P, en son nisan başında Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’ olarak teyit etmiş ve ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise ‘BB-‘den ‘B+’ya indirilmişti.