Sözcü’nün ‘tatil’ haberi Bodrum belediye başkanını kızdırdı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki tatil maliyetinin yüksek olduğuna yönelik haberlere çıkıştı. Aras, bunların Bodrum’u yıpratmak için yapıldığını yazdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘İlçede tatil pahalı’ haberlerine çıkıştı.

Aras, Sözcü TV’de Bodrum’daki tatil maliyetinin yüksek olduğuna yönelik haberin ekran görüntüsünü paylaşarak, burada uygun fiyata tatil yapılabilecek belediyeye ait yerlerin olduğunu da yazdı.

Twitter’dan şunları yazdı:

*Değerli Bodrumlular, iyi akşamlar. 50 yıldan fazla bir süredir tatil denildiğinde akla gelen ilk yer olan Bodrum, her yaz sezonu başında olduğu gibi yine “çok pahalı” olduğu iddialarıyla yıpratılmaya çalışılıyor.

*Dünyanın en ünlü otel zincirlerinin ve eğlence mekanlarının bulunduğu Bodrum’un lüks mekanlarındaki fiyatları örnek göstererek, ulusal basın aracılığı ile “Bodrum’a bir daha gitmem” mesajları veren bazı ünlü simalarımızın Bodrum hakkındaki bilgi düzeyleri, belli ki yok hükmünde.

*Çünkü, belediyemizin 27 kafeteryasının ve 77 halk plajının günümüz koşullarına rağmen uygun olan fiyatlarının yanı sıra, Bodrum Yarımadası’nın her yerinde ulaşılabilir fiyatlara tatil olanağı sunan oteller ve mekanlar var fakat, bu fiyatlara da ulaşamayan vatandaşlarımız, var ne yazık ki..

*Evet, vatandaşlarımızın önemli bir bölümü için tatile gitmek, ne yazık ki hayal oldu.. Bu üzücü durumun nedeni de ülkemizin ekonomi yönetimindeki sözde ekonomistlerimiz.. Biz değiliz.