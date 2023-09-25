Söz ve müzik Muazzez Ersoy’a ait: En büyük muhalif Erdoğan

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, muhalif sanatçılara seslendi: “En büyük muhalif Recep Tayyip Erdoğan.”

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Ersoy, Erdoğan ile mahalleden tanıştıklarını ve yıllara dayanan dostlukları olduğunu belirtti.

Eskiden beri Erdoğan’a ‘Reis’ diye hitap edildiğini söyleyen Ersoy, “Öyle şanslıyız ki güzel şiir okuyan, spor yapmış, genç yaşta siyasete girmiş bir isim ve bugün Türkiye’yi idare ediyor. Dünya liderlerinin de saydığı bir isim. Bütün bu özellikleri taşıyan bir lidere sahip çıkmak lazım” dedi.

Muhalif sanatçılara da seslenmeyi unutmayan Ersoy, şöyle konuştu: “En büyük muhalif Erdoğan’dır. Halkın ve Türkiye’nin çıkarları için dünyaya en büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ demişti Erdoğan, yine öyle dedi, nokta. Onunla gurur duyuyorum, duymalıyız da.”

‘Sosyal medyaya T.C. kimlik numarasıyla girilsin’

Ersoy, sosyal medyada ‘isteyenin isteyene istediğini söyleyememesi’ için platformlara T.C. kimlik numarasıyla girilmesi önerisinde de bulundu.