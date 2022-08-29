Soylu yine ‘sevgi dolu’: Sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

Zafer Bayramı etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu LGBTİ+ bireyleri hedef aldı: “Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz.”

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Soylu, Afyonkarahisar’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Zafer Meydanı’nda düzenlenen 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100’üncü Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

İçişleri bakanı şunları dedi: “Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar’dan geldik. Dumlupınar’da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.

Evet AK Parti’nin ülkemiz için yapacak çok işi var. ‘Cumhur ittifakı’nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023’e hazır mısınız? 2023’te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin.”