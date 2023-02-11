Soylu duyurdu: ‘Afganlı biri cesedin kolunu kesip altınını aldı’ diyen Uğur Kardaş gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afganistan uyruklu birinin enkazdan çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını çaldığını iddia eden Masterchef şampiyonu Uğur Kardaş gözaltına alındı.

Görsel: Instagram

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 22 bin 237’ye çıktı.

Adıyaman merkezde deprem sonrası çalışmalara yardım eden Uğur Kardaş, Instagram’dan paylaştığı hikayede ‘Afganın birinin enkaz altından çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını aldığını’ iddia etti. Kardaş, daha sonra şehirdeki durumun çok kötü olduğunu anlattı.

Soylu bugün düzenlediği basın toplantısında ‘büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan’ Kardaş’ın Adıyaman’da gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, gözaltı gerekçesini belirtmezken Kardaş’ın durumu belirsiz.