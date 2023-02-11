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Yaramazlara biraz batar!

Soylu duyurdu: ‘Afganlı biri cesedin kolunu kesip altınını aldı’ diyen Uğur Kardaş gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman’da Afganistan uyruklu birinin enkazdan çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını çaldığını iddia eden Masterchef şampiyonu Uğur Kardaş gözaltına alındı.

Görsel: Instagram

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 22 bin 237’ye çıktı.


Adıyaman merkezde deprem sonrası çalışmalara yardım eden Uğur Kardaş, Instagram’dan paylaştığı hikayede ‘Afganın birinin enkaz altından çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını aldığını’ iddia etti. Kardaş, daha sonra şehirdeki durumun çok kötü olduğunu anlattı.

Soylu bugün düzenlediği basın toplantısında ‘büyükşehirlerde yaşadığı çok açık belli olan’ Kardaş’ın Adıyaman’da gözaltına alındığını duyurdu. Soylu, gözaltı gerekçesini belirtmezken Kardaş’ın durumu belirsiz.

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‘Defter’ açıldı: Deprem paylaşımından gözaltına alınan CHP’li, Erdoğan’ın 2012’deki konuşmasını paylaşmakla suçlandı 

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya paylaşımları sebebiyle CHP Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Süleyman Dağ gözaltına alındı. Savcı, Dağ’ın Instagram hesabından paylaştığı Erdoğan’ın 2012’de 23 Nisan nedeniyle koltuğunu devrettiği öğrenciye “Kalkmamak üzere oturma” dediği videoyu da dosyaya koydu. Dağ, yurtdışına çıkışı yasaklanarak serbest bırakıldı. 

Demirtaş’tan bir özür, bir söz

Tutuklu eski HDP eş genel başkanın Selahattin Demirtaş, “Mafya gibi ülkeye çökmüş bu zihniyetten sizleri çok daha erken kurtaramadığımız için, bir siyasetçi olarak hepinizden özür diliyorum ve eksiğimizi tamamlama sözü veriyorum” dedi.