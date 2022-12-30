Soylu: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartlarıyla ilgili alınan kararı, “BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak” diyerek duyurdu.

Soylu, yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgi verdi.Fotoğraf: AA

Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü ziyaretinde konuşan Soylu, “2023’te darphaneyle ortak bir çalışmamız var. Hem kimliklerimizi yeni bir formatta çıkaracağız, hem de ehliyetlerimizi Türkiye Yüzyılı’na yakışır biçimde çıkaracağız” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 2023’te yeni kimlik kartı konusunda protokol imzalayacaklarını bildiren Soylu, “BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonra bankalardan yeni kimliğin dışında işlem yapılmamasını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yerli ve milli pasaportunu bastığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu: “Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız. Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.”

Bakan Soylu ayrıca, bu yıl nüfus müdürlüklerinde 30 milyon yüz yüze işlem yapıldığını, e-devlet’ten yapılan işlem sayısının da 146 milyon olduğunu açıkladı. Soylu, “Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik” dedi.