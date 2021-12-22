Soylu: Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini çözmeye çalıştılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç konusunda diğer ülkelerin tutumlarını eleştirerek, “Bana alınıyorlar, Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar” dedi.

Fotoğraf: unhcr.org (Temsili)

AA’nın haberine göre Ankara’da afetlerle ilgili bir toplatıda konuşan Soylu dünyanın salgın, göç, enerji ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını dile getirerek yaşanan problemlere karşı dünyanın küresel çözüm ve rehberlik öneremediğini belirtti.

Bakan dünyada göç meselesini şu sözlerle değerlendirdi: “21’inci asrın başından itibaren, Afganistan’da oluşan meselenin, bütün dünyaya yakıcı etki ortaya koyacağı belli değil mi? Belli. Meselenin yerinde çözümüne yönelik etki ortaya koyabildiler mi, çözüm ortaya koyabildiler mi? Hayır. Meseleyi, Türkiye-Yunanistan, Türkiye-Suriye, Türkiye-İran sınırında sıkıştırdılar. Göç meselesini bir sınır meselesi olarak minimize etmeye çalıştılar. Bizden uzak dursun da nasıl durursa dursun gibi bir ‘mış’ gibi yaparak çözüm üretmeye çalıştılar. Bana alınıyorlar, Angelina Jolie fotoğrafıyla göç meselesini dünyada çözmeye çalıştılar. Yıllardır söylüyoruz, tekrar söylüyoruz, göç meselesi dünyada yeni başladı.”

Macaristan ile imzalanan protokol kapsamında, Macaristan-Sırbistan ve Macaristan-Romanya sınırındaki hudut kapılarında polisin görev yapmasına da değinen Soylu “Dün akşam itibariyle Macaristan, Romanya ile anlaştı. Macaristan-Romanya kapısına da 25 arkadaşımızı göndereceğiz. İlk operasyonu dün yaptılar, hem göçmen kaçakçısı hem uyuşturucu yakaladılar” ifadelerini kullandı.