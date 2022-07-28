Soylu, Akşener’e bakanlığı dönemindeki uyuşturucu fiyatını sordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir, ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kinayeli bir üslupla hedef aldı: “Stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?“

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Akşener, bugün uyuşturucu kullanımıyla ilgili şunları demişti: “Gördüğüm, annelerin söylediği, ‘Aman öldük bittik çocuklarımız uyuşturucudan.’ Bunu gördüğün, anladığın andan itibaren; görevini yapmak zorundasın, polemik yapamazsın, tumturaklı sözlerle konuşamazsın.”

‘Ülkede uyuşturucu ucuza satılıyorsa orada bir ihmal olduğunu’ söyleyen Meral Akşener, şunları demişti:

“Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir, ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi bence.”

Bunun üzerine Twitter’dan Akşener’i hedef alan Soylu, şunları söyledi:

“Meral hanım; siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın’(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941’den, 2021 sonunda 270’e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız… Meral hanım; Oturduğun büyükelçilere batının halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?”