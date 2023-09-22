Soyer’e göre Akşener’in ‘İzmir’ çıkışı, İstanbul ve Ankara’ya yönelik bir adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eleştirilerine yanıt verdi.

İYİ Parti’nin ilk adayını İzmir’den açıklamasını İstanbul ve Ankara’ya yönelik bir hamle olduğunu belirten Soyer, yerel seçimlere de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde gidilmesi gerektiğini düşünüyor.

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Akşener, İzmir büyükşehir belediye başkanı adaylarının Ümit Özlale olduğunu açıklamış; Tunç Soyer’e eleştiler yöneltmişti. Soyer, Akşener’in bu çıkışını, Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın İzmir Büyükşehir Belediye başkanı adaylığıyla anıldığına ilişkin iddialara değinen Soyer, “Öyle bir ihtimal görmüyorum. İzmirli, ithal adaya tepkilidir. Milletvekili listesinde benzer tepkiler görüldü” dedi.

Akşener’in eleştirileri

Akşener’in İzmir’de körfezin koktuğuna yönelik iddialarını yalanlayan Soyer, şunları dedi: “Bu mesele çözülmüştür. Koku problemini bu kış bitirdik. 50 yıldır halı altına süpürülen meseleyi çözdük. 50 yıl önce İzmir’e kokudan giremezdiniz. Çocukluğumda burada denize giriyordum. Şu anda girilemiyor. Körfezi kirleterek berbat noktaya getirdik. Sonra büyük kanal projesi yaptılar. Tepelerden denize akan pis suyu kanal içinde Çiğli’de arıtma tesisine taşıdılar. Yağmur suyu ile pis su kanalını ortak yapmışlar. Bu ne demek? Tesis 100 birim suyu temizlemek için yapılmışken, 150-170 birim gidiyor. Arıtamadığı yağmur ile pis su karışımını denize veriliyor. 2,5 milyon metreküplük çamur birikmiş 20 yılda. Biz 260 kilometre yağmur ve pis su kanalını ayrıştırdık. Çamurları temizledik. Artık koku olmayacak. 1,5-2 sene sonra yüzülebilir hale gelecek.”

Özlale’nin adaylığı

Ümit Özlale’nin İzmir’de İYİ Parti’nin adayı olacağının açıklanmasına değinen Soyer, “Akademisyen olarak kıymetli ama kuvvetli bir aday değil” dedi.

Soyer, Akşener’in ilk adayını İzmir’den açıklamasını ‘İstanbul ve Ankara için bir hamle’ olarak görüyor: “Bu, İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara’da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar. Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum.”

‘Seçimlere Kılıçdaroğlu’yla gidilmeli’

Soyer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in genel başkanlık adaylığına da değindi. Soyer’e göre yerel seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığında gidilmeli. “Özel’in adaylığı için ne düşünüyorsunuz” sorusunu yanıtlayan Soyer şunları dedi: “Demokrat bir hüviyetin göstergesidir. Ancak ben seçime genel başkanla gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. 2019’da stratejisinin doğru olduğunu hayat gösterdi. (‘2023’te de kaybetti’ yanıtına karşılık) Genel başkanın iradesi dışında çok etken vardı. Faturanın ona çıkartılmasını doğru bulmuyorum. Yüzde 2,5 daha alsaydı bugün itiraz eden olmayacaktı. O nedenle çok samimi bulmuyorum.”