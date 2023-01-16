Soyer, ‘Şaka değil’ diyerek duyurdu: Hükümet, Halkapınar-Otogar metrosu için 3 bin TL ayırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hükümetin İzmir’deki Halkapınar-Otogar metrosu için 2023’te 3 bin TL ayırdığını duyurarak sitem etti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv-Temsili)

2023 Yılı Yatırım Programı’nın kabulüne dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 8 milyar 136 milyon 791 bin TL’lik Halkapınar-Otogar Metro projesi için sadece 3 bin TL’lik ödenek ayrılmıştı.

Soyer, Twitter’dan bir anket açarak “Halkapınar-Otogar metrosu için hükümetin 2023’te ayırdığı bütçe ne kadardır?” diye sordu. 23 bin 969 oy kullanılan ankette sonuç yüzde 78’le 3 bin TL çıktı.

Soyer daha sonra “Hükümetin İzmir yatırım programında Halkapınar-Otogar metrosu için 2023’te ayırdığı miktar geçen yılki gibi yine 3 bin TL, şaka değil” diye yazarak, İzmir’de belediyenin ve hükümetin metro projelerine ayırdığı paraları karşılaştırdı.