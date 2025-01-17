Sosyal medyada paylaşım yapan iki şüpheli 'müstehcenlik' suçundan tutuklandı

Sosyal medyada ve yasaklı bir sitede paylaşımlar yapan bir çift ‘müstehcenlik’ suçundan tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheliler Azra Ay Vandan ve eşi Pedram Behdar Vandan’ın, sosyal medya hesapları ve pornografik içeriklerin olduğu yasaklı bir sitede paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen Ahlak Büro Amirliği, zanlıları Ataşehir’deki bir hastanede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ‘müstehcenlik’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından tutuklandı.

Ayrıca AA’nın aktardığına göre sosyal medyada müstehcenliğin yaygınlaştığının tespit edildiği ve bu kişiler hakkında emniyet ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.