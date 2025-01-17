Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arkadaşlık uygulamasıyla tanıştıkları erkekleri dolandırdılar: 21 gözaltı

İstanbul merkezli dokuz ildeki operasyonlarda arkadaşlık uygulamasıyla tanıştıkları erkekleri dolandıran 21 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Pexels

İstanbul polisi, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlendi.


Beş kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluştukları, birkaç gün vakit geçirerek güvenlerini kazandıkları, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek hesaplarındaki parayı aktarıp kaçtıkları tespit edildi.

Bunun üzerine polis, paraların aktarıldığı hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen beşi kadın 21 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Zanlılar, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Denizli’de 200 milyon avroluk ponzi dolandırıcılığı: İki şüpheli tutuklandı

Türkiye Bankalar Birliği: Banka şifrenizi başka uygulamalarda kullanmayın

Tinder ve benzeri arkadaşlık uygulamaları hakkında ‘kişisel veri paylaşımı’ şikayeti

‘Bungalov sarmalı’ operasyonu: Zanlıların işlem hacminin 2,1 milyar lira olduğu belirlendi

SON HABERLER

Özlem Gürses'e bir yıl üç ay hapis cezası

FURKAN KARABAY @FurkannKarabay Özlem Gürses’in 52 gün ev hapsinde kaldığı davada karar çıktı. Gürses hakkında bir yıl üç ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Gürses’in ‘devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. İstanbul 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Özlem Gürses’le avukatları Hüseyin Ersöz, Enes Ermaner ve Buse Şahin hazır bulundu. […]