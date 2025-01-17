Arkadaşlık uygulamasıyla tanıştıkları erkekleri dolandırdılar: 21 gözaltı

İstanbul merkezli dokuz ildeki operasyonlarda arkadaşlık uygulamasıyla tanıştıkları erkekleri dolandıran 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul polisi, bir kişinin sosyal medyada tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırmada aynı konuyla ilgili başka illerde de ihbarların alındığı belirlendi.

Beş kadın şüphelinin arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları erkeklerle buluştukları, birkaç gün vakit geçirerek güvenlerini kazandıkları, mobil bankacılık şifrelerini öğrenerek hesaplarındaki parayı aktarıp kaçtıkları tespit edildi.

Bunun üzerine polis, paraların aktarıldığı hesap bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen beşi kadın 21 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin aynı yöntemle yaklaşık 7 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Zanlılar, İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.