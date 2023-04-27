Sosyal medya fenomeni Pucca’nın oğlu üçüncü kattan düştü

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık’ın altı yaşındaki oğlu Batı Karagöz üçüncü kattan düştü.

Pucca ve oğlu Batı

Pucca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Batı’nın yaralandığını duyurdu.

Vücudunda oluşan kırıklardan dolayı ameliyata alınan Batı’nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Pucca şunları kaydetti:

“Bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum şu an hala şoktayım. Batı üçüncü kattan düştü, bilinci açık kollarında kırıklar var dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor. Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraftaki gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız karışık olabilir özür dilerim biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenlere, dua edenlere çok çok çok teşekkürler.”