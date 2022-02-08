Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 37 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli operasyonda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını çalan şüpheliler gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre polis, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.


Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek, hesapta bulunan kişileri ‘ağlarına çektikleri’ ve bu şekilde 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

SON HABERLER

CHP’li belediyeden zeytinlik alana AVM: 23 yıl İbrahim Tatlıses işletecek

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde CHP’li belediyenin zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yapılacak alışveriş merkezi (AVM) için düzenlediği ihaleyi şarkıcı İbrahim Tatlıses kazandı. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) zeytin ağaçları için endişeli. Gönüllüler, “Burada AVM’ye ihtiyaç yok. Bırakın Burhaniye sahil kasabası olarak kalsın” diyor. Belediye ise ağaçlara zarar gelmeyeceğini savunuyor.

Motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam yapıldı.

Bir zamanlar akademide

Daha o günlerde bugünkü kadar aşikâr olan şey, akademideki meslektaşların kahir ekseriyetinin, fikir ve kanaat özgürlüğünün yanısıra akademik özgürlüğünü kullanan imzacı meslektaşlarının ihracına derin bir sessizlikle kayıtsız kaldığı gerçeğiydi.