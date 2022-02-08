Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 37 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli operasyonda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını çalan şüpheliler gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre polis, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek, hesapta bulunan kişileri ‘ağlarına çektikleri’ ve bu şekilde 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.