Sörf yaparken suya düşürdüğü alyansı üç ay sonra metal dedektörüyle bulundu

Britanya’nın Bristol kentinde yaşayan Jenny Urquhart’ın (45), mayıs ayında sörf yaparken denize düşürdüğü alyansını 3 ay sonra metal dedektörüyle bulan kişi teslim etti.

Fotoğraflar: Jenny Urquhart

7 Mayıs’ta, Devon’da sörf yaparken yüzüğü çıkarmayı unutan ve kıyafetinin cebine koymaya çalışırken suya düşüren Urquhart, çevredekilerin ve yanındaki arkadaşlarıyla aradı ancak bulamadı. Çok üzülen Urquhart, yüzüğün resmini çizdi ve sahildeki kafe, restoran ve dükkan çalışanlarına göstererek, “Bulan olursa iletebilir misiniz” diye not ve telefon numarası bıraktı. Bununla da kalmadı beyaz altın alyansını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Resmi paylaşarak yardım istedi.

11 hafta sonra Mark adlı biri onunla iletişim kurdu; yüzüğü metal dedektörüyle bulduğunu yazdı. Üstelik o gün 17’nci evlilik yıldönümleriydi. Sevinçten havaya uçan Urquhart hemen mesajı eşine gösterdi ve Mark’la buluşarak yüzüğüne kavuştu.

Urquhart şunları söyledi: “O gün parmağımda unutmuşum. Çıkarıp cebime koymak istedim bir şey olmasın diye ve o anda kayıp gitti elimden. Metal dedektörüyle yüzüklerin bulunduğuna dair haberler okudum daha önce ama denizde düşürünce bu şansın çok düşük olduğunu düşündüm. Ama mucize oldu! Sahilde arama yaptığını söyleyen Mark bana bulduğu yüzüğün fotosunu yolladı. Ben tasarlamıştım alyansımı. Benim alyansım olduğunu görünce çok sevindim. Ona ne kadar teşekkür etsem az.”