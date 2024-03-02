Sörf alanları betonlaşmaya açılıyor: ‘Alaçatı’nın idam kararı’

AYŞEGÜL KASAP

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Alaçatı’da, sörf alanlarının imar planında değişikliğe gidildi.

Çeşme Çevre Platformu değişikliği ‘Alaçatı’nın idam kararı’ olarak niteledi: “Bu karar bölgede inanılmaz bir yapılaşmanın önünü açacak ve Alaçatı beton olacak.”

Fotoğraf: PWA World Cup / Alaçatı

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alaçatı’da sörf alanı olarak belirlenmiş alanlarda plan değişikliğine giderek yapılaşmanın önünü açtı.

İmar planındaki değişiklikle 10 bin metrekare alan şartı 5 bin metrekareye düşürüldü.

Alaçatı’da sörf alanı olarak rezerv edilmiş alanlarda 10 bin metrekarenin üzerinde arsa neredeyse yok. Sadece belediyenin 14 bin 500 metrekarelik bir alanı var. Bölgedeki arazilerin birçoğuysa 5 bin metrekarenin altında. Bu da bölgedeki birçok arazinin betonlaşma riskiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Alaçatı’daki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planındaki değişikliğin bilgilendirme tabelası

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler ‘Alaçatı’nın feda edildiğini’ söyledi:

“Bilindiği gibi Alaçatı dünyanın en önemli sörf merkezlerinden birisi. Alaçatı, sörf, taş evler, eski yapıların korunması, kuş sulak alanı gibi bir çok özelliğinden dolayı bir cazibe, çekim merkezi oldu. Alaçatı yurt içi ve yurt dışı kaliteli turistlerin ilgi odağı oldu. Metropollerden bıkan insanlar Alaçatı’yı mekan tuttu, hayatlarını Alaçatı’da geçirmeye başladılar.

Şimdi derinden bir el uzandı ve Alaçatı’nın idam kararını verdi. Bu karar bölgede inanılmaz bir yapılaşmanın önünü açacak ve Alaçatı beton olacak. Sörf alanlarında başlayacak olan yapılaşma Alaçatı’yı bir sörf merkezi olmaktan tamamen çıkaracak. Sörfle adını dünyaya duyurmuş nadide bir turizm ilçesinin yok oluşunu hep beraber izleyeceğiz.”