Soner Yalçın: Erdoğan terörist miydi?

Yürüyüşlere katıldı.

Propaganda faaliyetlerine katıldı.

Duvarlara yazı yazma-afiş yapıştırma eylemlerine katıldı.

Ki gözaltına bile alındı. Bir korsan gösteri sonunda yakalandı; kendi ifadesine göre işkence gördü.

Erdoğan terörist miydi?

Değildi kuşkusuz.

Bu örnekleri şu nedenle verdim:

Erdoğan, atadığı rektörü istemeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerne terörist dedi.

Erdoğan, yurt sorununu dile getirmek için parkta yatan ünversitelilere terörist dedi.

Erdoğan, öğrencilerin her masum eylemini, her eleştirisini-muhalefetini terörizm olarak görüyor.

Ömrü siyaset yapmakla geçmiş bir cumhurbaşkanına yakışıyor mu bu sözler? Size düşen üniversite mezunu yüz de 33.6 işsiz gence iş bulmaktır. Terörün kaynağı üniversiteler değil siyasi-ekonomik krizdir çünkü.

Soner Yalçın’ın yazısı