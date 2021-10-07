Soner Yalçın: Erdoğan terörist miydi?

Yürüyüşlere katıldı.
Propaganda faaliyetlerine katıldı.
Duvarlara yazı yazma-afiş yapıştırma eylemlerine katıldı.
Ki gözaltına bile alındı. Bir korsan gösteri sonunda yakalandı; kendi ifadesine göre işkence gördü.
Erdoğan terörist miydi?
Değildi kuşkusuz.
Bu örnekleri şu nedenle verdim:
Erdoğan, atadığı rektörü istemeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerne terörist dedi.
Erdoğan, yurt sorununu dile getirmek için parkta yatan ünversitelilere terörist dedi.
Erdoğan, öğrencilerin her masum eylemini, her eleştirisini-muhalefetini terörizm olarak görüyor.
Ömrü siyaset yapmakla geçmiş bir cumhurbaşkanına yakışıyor mu bu sözler? Size düşen üniversite mezunu yüz de 33.6 işsiz gence iş bulmaktır. Terörün kaynağı üniversiteler değil siyasi-ekonomik krizdir çünkü.