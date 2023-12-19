Sonar İstanbul 2024’ün ilk isimleri belli oldu

Bu yıl 26-28 Nisan tarihleri arasında 8’inci kez düzenlenecek Sonar İstanbul’un line-up’ında yer alacak ilk isimler açıklandı.

Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sonar’ın İstanbul ayağının 8’inci edisyonunda elektronik müzik sahnesinde öne çıkan birçok başarılı isim yer alıyor.

Elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getirmenin yanı sıra görkemli görsel ve işitsel performansların sergileneceği üç günlük festivalde her sene olduğu gibi Sónar+D programı da yer alacak.

Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan festival için açıklanan ilk isimler arasında; modern techno’nun öncülerinden kabul edilen ve Drumcode Records’un kurucusu ‘Adam Beyer’, çağdaş elektronik dans müziğinin yenilikçi müzisyenlerinden ‘Ryoji Ikeda – Ultratronics (Live Set)’, Human şarkısıyla milyonlarca dinlenme sayısını yakalayan ‘Sevdaliza’, DJ ‘Marcel Dettman (live)’, ‘Ellen Allien b2b Nene H’, klarnetçi, saksafoncu, ses ve video sanatçısı kimlikleriyle yirmi yıllık kasetlerinden oluşturduğu dört ciltlik The Disintegration Loops albümüyle tanınan ‘William Basinski’, elektronik tınıları tekno ve breakbeat dokunuşlarıyla harmanlayarak DJ Stingray, Zenker Brothers, Polychain ve daha pek çok kişiyle birlikte çalan ‘DJ Mell G’, kardeşi Karin Dreijer’le birlikte oluşturduğu elektronik müzik ikilisi Knife’ın üyesi olarak tanınan İsveçli DJ ve yapımcı ‘Olof Dreijer’, hikaye anlatıcısı ‘DJ Eliza Rose’ ve müzik endüstrisinde çeşitliliğin güçlü bir elçisi haline gelen ‘Hyenah’ bulunuyor.