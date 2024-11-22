Son yumruk Netflix’e: Mike Tyson-Jake Paul maçı nedeniyle toplu dava

Netflix, Mike Tyson-Jake Paul boks maçının yayınındaki aksaklıklar nedeniyle 50 milyon dolarlık (yaklaşık 1,7 milyar lira) toplu davayla karşı karşıya.

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Geçen cuma YouTuber ve boksör Jake Paul, 58 yaşındaki eski şampiyon boksör Mike Tyson’ı mağlup etmişti. Netflix, maçı 280 milyon abonesine ek ücret talep etmeksizin yayınlamıştı.

Fakat dünya çapında 108 milyonu aşkın kişinin izlediği maç yayını sırasında Netflix çökmüş ve yayındaki donma ve kesintiler nedeniyle milyonlarca kişi maçın bazı bölümlerini izleyememişti.

ABD’nin Florida eyaletindeki bir adam, milyonlarca kişiyi mağdur bırakan düşük yayın kalitesinin hizmet sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Netflix’e toplu dava açtı. En az 50 milyon dolar tazminat talep ediliyor.

New York Post’un haberine göre dava dosyasında şöyle deniyor:

‘‘60 milyon Amerikalı ‘Demir’ Mike Tyson’ı, yani ‘Gezegenin en sert adamını’ ve ödüllü dövüşçü Jake Paul’u görmek için sabırsızdı. Ama tek gördükleri ‘Gezegenin en kötü yayınıydı.’’’

Maç sırasında birçok izleyici sosyal medya paylaşımlarıyla yayındaki sorunlardan yakınmıştı. Down Detector’a göre yaklaşık 85 bin izleyici maç öncesinde yayın sorunlarıyla karşılaştı.

Netflix’te büyük karşılaşma öncesinde Barrios-Ramos karşı karşıya geldi. Sıra Tyson ve Paul’e geldiğindeyse platform çöktü. Downdetector verilerine göre 500 binden fazla kullanıcı maç saatinde Netflix’e erişim sağlayamadığını bildirdi.

Paul’ün 11’inci galibiyeti

YouTube’da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, boks kariyerine 2018’de başladı.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12’nci dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD’li boksör Paul, yedisini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11’inci galibiyetine ulaştı.

Kariyeri boyunca ‘profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü’ olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD’li Tyson’sa 44’ü nakavt olmak üzere 50 kere kazandığı kariyerinde yedinciye yenildi.

ABD basını müsabaka sayesinde Paul’ün en az 40 milyon dolar, Tyson’ınsa yaklaşık 20 milyon dolar kazanacağını yazdı.