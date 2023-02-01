Son yılların en büyük grevi: Britanya’da 500 bin kişi zam talebiyle iş bıraktı

Britanya’da öğretmenler, devlet memurları, demiryolu-otobüs görevlileri ve üniversite çalışanları aynı anda greve çıktı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre bazı sendikalar tarihlerinde ilk defa ya da onlarca yıldır ilk kez grev kararı aldı. Böylece yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı.

Birçok sendikanın grev hareketlerini birleştirme kararıyla son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevinin yapıldığı belirtiliyor.

Ülkede geçtiğimiz yılın özellikle yaz aylarından itibaren on binlerce işçi ücret artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kaldığı gerekçesiyle işi bırakma eylemlerine katıldı.

Britanya’da enflasyon geçen yıl artmış ve kasımda yüzde 11’le son 40 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı. Grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki bu dev artışın gerisinde kalması.

Sayılarla grevler:

* İngiltere ve Galler’de yaklaşık 100 bin öğretmenin ve okullardaki yardımcı personelin bugün işi bırakması bekleniyor. Grevin 26 bin okuldan 23 binini etkilemesi öngörülüyor

* İskoçya’da da çok sayıda öğretmen işi bırakıyor

* Britanya çapında, 150 üniversitede binlerce kişinin grev hareketine katılması bekleniyor

* Toplamda 124 bakanlık ve hükümet departmanında çalışan yaklaşık 100 bin devlet memuru da ücret ve çalışma koşulları yüzünden grevde

* Çok sayıda makinist işi bırakıyor

* Londra’da bazı otobüs şoförleri de grevde