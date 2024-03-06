Son saniye golü sayılmadığı gibi iki maç da ceza aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid’de forma giyen Jude Bellingham, iki maçtan men cezası aldı.

Jude Bellingham. (AA)

Bellingham, Valencia ile 2-2 berabere kaldıkları maçın son saniyesinde kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturmuş ama hakem birkaç saniye önce son düdüğe bastığı için gol sayılmamıştı.

Bellingham bu duruma çok sinirlenmiş, hakem kendisine küfür ettiği gerekçesiyle Bellingham’a kırmızı kart vermişti.

İspanya Futbol Federasyonu, ligde ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuya iki maç men cezası verdi.

Sezon öncesinde Borussia Dortmund’dan transfer edilen ve attığı 16 golle Real Madrid’in en skorer oyuncusu olan Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek.