‘Son İmparator’un saati beklentileri aştı: 6,2 milyon dolar

Çin’in son imparatoru Aisin-Gioro Puyi’ye ait kol saatinin hikayesi de satış fiyatı kadar çarpıcı.

Son İmparator’un saati Patek Philippe Ref. 96QL

Hong Kong’da, Phillips Asia Müzayede Evi‘nde yaklaşık 51,5 milyon liraya satılan Patek Philippe marka saati bu kadar değerli yapan bir sebep eski sahibiyse diğeri de dünyada ondan saat sadece sekiz adet bulunması.

Pembe altından akrep ve yelkovanı olan 30 mm çaplı platin saatte, ayın evrelerini gösteren bir penceresi de var. İç mekanizmalarından bazıları 1929 yılına ait ancak karmaşık mekanizmaları ince kasalara sığdırmasıyla bilinen İsviçreli saat üreticisi Patek Philippe bu modelin satışına 1937’de başlamış.

Tercümanına hediye etmiş

Saatin Puyi’ye nasıl geldiği tam olarak bilinmiyor ancak kayıtlar Paris’teki lüks bir mağazadan alındığını gösteriyor.

Puyi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 1945-1950 arasında savaş esiri olarak yaşadığı eski Sovyetler Birliği’ne de götürüyor ve burada tercümanlığını yapan Georgy Permyakov’a hediye ediyor.

Phillips Asia Müzayede Evi, saatin hikayesini belgeleriyle birlikte araştırıp doğrulamak için saat uzmanları, tarihçiler, gazeteciler ve bilim insanları yaklaşık üç yıl çalıştı.

Hayatı Bernardo Bertolucci tarafından ‘Son İmparator’ adıyla filme de çekilen filme çekilen Aisin-Gioro Puyi, 1906’da Pekin’de doğdu. Amcasının ölümünden sonra üç yaşında tahta çıkarıldı.

1911 Devrimi’nin ardından 12 Şubat 1912’de tahttan indirilse de sarayda ‘Henry‘ adını alarak yaşamasına izin verildi.

1924’te Japonya’yla anlaşarak gizlice Pekin’den ayrıldı, 1934’te Japonları’ın ‘kukla’ devleti ‘Büyük Mançurya İmparatorluğu’nun başına geçti. İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Ruslara tutsak düştü. Sibirya’daki beş yıllık savaş esirliğinin ardından Çin’e geldi ve 1967’de Pekin’de 61 yaşında öldü.