Bronz ‘Örümcek’ müzayede rekoru kırdı

Louise Bourgeois’nın ‘Örümcek‘ adlı heykeli, bir kadın sanatçıya ait heykeller arasında en yüksek müzayede satış rakamına ulaştı.

‘Örümcek’ Fotoğraf: Sotheby’s

Fransız sanatçının 1996’da yaptığı 3 x 5,5 metre boyutlarındaki heykel, önceki gece Sotheby’s New York’ta 32,8 milyon dolara (634 milyon lira) satıldı. Daha önce bir kadın sanatçıya ait hiçbir eser bu rakama ulaşmamıştı.

Satış aynı zamanda 20. yüzyılın en önemli kadın sanatçılarından Bourgeois’nın eserleri arasında da rekor kırdı. 2010’da yılında, 98 yaşında ölen sanatçının bir diğer heykeli Mayıs 2019’da New York’taki Christie’s müzayede evinde 32,1 milyon dolara satılmıştı.

80 yaşından sonra başladı

Bourgeois, kadın olmayı ve kendi yaşam öyküsünü sanatının odağına yerleştirmişti, kendi hakkında psikanaliz seanslarından edindiği bilgileri sanatına katmaktan çekinmedi. 80 yaşından sonra yapmaya başlamış olsa da dev örümcekler onun en bilinen eserleri oldu.

Bu serinin heykelleri; Bilbao’daki Guggenheim’den Londra’daki Tate Modern’e dünyanın en önemli müzelerinde sergileniyor.

Örümcekler annesini anlatıyor

Louise Bourgeois (1982) Fotoğraf: Robert Mapplethorpe / Tate Modern ‘Örümcek’ SFMOMA

Bir dönem San Francisco Modern Sanat Müzesi’nde de sergilenen heykeller müzenin bilgi notuna göre ‘anneyi‘ simgeliyor.

Louise Bourgeois, karanlık ve etkileyici örümcek heykellerinin ilkini 1990’ların ortasında, seksenli yaşlarındayken yarattı. Sanatçı örümcekleri hem vahşi hem de kırılgan, hem koruyucu hem de avcı olarak görüyordu. Bourgeois örümcekleri kısmen annesine, kısmen de kendisine bir gönderme olarak yaptı.