Son 24 saat: 54 bin 562 vaka, 243 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 54 bin 562 Covid-19 vakası kayda geçerken 243 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 372 bin 629’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 182’ye çıktı.

Bir günde 301 bin 68 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 671, iyileşenlerin sayısı da 41 bin 218. Toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 891.