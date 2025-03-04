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Yaramazlara biraz batar!

Son 16 heyecanı başlıyor: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları bugün başlıyor.

Fotoğraf: AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün dört, yarın dört maç oynanacak.


Rövanş maçlarıysa 11-12 Mart’ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

‘Devler Ligi’nde program şöyle:

Yarın:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere) | Tabii Spor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa) | Tabii Spor 1

23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya) | Tabii Spor

23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere) | TRT SPOR

5 Mart Çarşamba:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya) | TRT1

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere) | Tabii Spor

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) | Tabii Spor 1

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya) | TRT1

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