Son 16 heyecanı başlıyor: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları bugün başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün dört, yarın dört maç oynanacak.
Rövanş maçlarıysa 11-12 Mart’ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
‘Devler Ligi’nde program şöyle:
Yarın:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere) | Tabii Spor
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa) | Tabii Spor 1
23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya) | Tabii Spor
23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere) | TRT SPOR
5 Mart Çarşamba:
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya) | TRT1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere) | Tabii Spor
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) | Tabii Spor 1
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya) | TRT1