Söke’nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeğine coğrafi işaret

Aydın’ın Söke ilçesine has lezzetlerden tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği, coğrafi işaret tescili aldı.

Fotoğraf: soke.gov.tr

AA’nın haberine göre Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, iki lezzet için Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2020’de coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını, başvurunun olumlu sonuçlandığını söyledi.

Fotoğraf: yemek.com

Kutlay şöyle konuştu: “Ürünlerimizin tescillenmesinden dolayı çok mutluyuz. Söke’de kültürel değerlere mal olmuş ürünlerimizi önce ülkemize daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Amacımız bundan sonra Söke’ye mal olmuş bazı tatlılarımızdan olan kulak tatlısı daha sonra sıkma köftemizi de tanıtacağız. Ben Söke’nin daha çok tanıtıma, daha çok ürünlerimizin duyurulması konusundaki çabalarımızı devam ettireceğiz.”