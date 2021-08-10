Diken

Yaramazlara biraz batar!

Söke’nin tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeğine coğrafi işaret

Aydın’ın Söke ilçesine has lezzetlerden tatlı maya ekmeği ve şevketibostan yemeği, coğrafi işaret tescili aldı.

Fotoğraf: soke.gov.tr

AA’nın haberine göre Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, iki lezzet için Türk Patent ve Marka Kurumu’na 2020’de coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını, başvurunun olumlu sonuçlandığını söyledi.


Fotoğraf: yemek.com

Kutlay şöyle konuştu: “Ürünlerimizin tescillenmesinden dolayı çok mutluyuz. Söke’de kültürel değerlere mal olmuş ürünlerimizi önce ülkemize daha sonra da tüm dünyaya tanıtmak için yola çıktık. Amacımız bundan sonra Söke’ye mal olmuş bazı tatlılarımızdan olan kulak tatlısı daha sonra sıkma köftemizi de tanıtacağız. Ben Söke’nin daha çok tanıtıma, daha çok ürünlerimizin duyurulması konusundaki çabalarımızı devam ettireceğiz.”

SON HABERLER

Psikolog Deniz Bolsoy: Travmanın panzehiri dayanışmadır

Yangın bölgesindekilerle kıyaslanamasa da televizyonlardan ya da sosyal medyadan takip ettiğimiz yangın afetinden hepimiz etkilendik. Terapi Defteri adlı sosyal medya hesabı ve aynı adlı kitabıyla bilinen psikolog Deniz Bolsoy, yaşadığımız toplumsal travmanın nedenlerini ve sonuçlarını Diken’e anlattı.

Devlet mi, hükümet mi sorumlu?

Devletin kutsallığı, eleştirilmezliği, aşkınlığı, başkalığı tezleri AKP’nin dokunulmazlık zırhını daha da güçlendiriyor. Devleti hala ayrı, dokunulmaz, eleştirilmez, kutsal olarak kodladıkça, bu devletin arkasına sığınan hükümet de eleştirilemez oluyor, eleştiriler etkisizleşiyor.