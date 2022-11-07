Sokaktan güzel sanatlara uzanan yolculuk: Hera derslerde modellik yapıyor

Adıyaman’da yaralı halde bulunan terrier cinsi sahipsiz köpek, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ndeki öğrencilere derslerde modellik yapıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Adıyaman Üniversitesi kampüsünde diğer köpeklerin saldırması sonucu yaralanan köpeği Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Öznur Yıldırım, geçici olarak sahiplenerek ameliyat ettirdi ve ‘Hera’ adını verdi.

Fakültenin maskotu haline gelen ve öğrencilerle derslere giren Hera, heykel, desen ve seramik derslerinde modellik de yapıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde görev yapan Yıldırım, sahibini bulana kadar Hera’ya bakacağını söyledi.

Hera ile çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Yıldırım, köpeğin öğrenciler tarafından da çok sevildiğini aktardı: “Hera, adeta bizim sınıfın bir üyesi oldu, onunla çok keyifli vakit geçiriyoruz. Peşimizden hiç ayrılmıyor, sürekli ilgi istiyor ve yanımızda. Ayrıca desen derslerimizde modellik yapıyor.”

Öğrencilerden Yağmur Bulut, Hera ile çok mutlu olduklarını belirtti: “Sürekli onunla vakit geçiriyoruz, hatta bize modellik yapıyor. Ayrıca sınıfa girdiğimizde bize sesiyle cevap veriyor.”